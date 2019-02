Deel dit artikel:













Politie vindt 10.000 euro en drugs in verborgen ruimte auto

Bij een controle in Hulst is gisteren een man uit Rotterdam (22) aangehouden. Bij controle werd er in een verborgen ruimte in zijn auto, behalve een kleine hoeveelheid drugs ook 10.000 euro aan contanten gevonden.

Het geld en de drugs werd is in een verborgen ruimte gevonden (foto: Politie Zeeland) De politie hield de laatste tijd de Beestenmarkt in Hulst extra in de gaten vanwege de overlast door drugs. Om die reden controleerden ze rond 13.30 uur de auto van de Rotterdammer. Tijdens die controle vonden agenten aanwijzingen dat er een verborgen ruimte in de auto zat. Bolletje cocaïne Tijdens een uitgebreidere controle op het politiebureau werd een handelshoeveelheid aan drugs gevonden en de grote som met geld. Zowel de drugs als het geld zijn in beslag genomen. Naar aanleiding van deze vondst is ook een woning aan de Beestenmarkt onderzocht, daar werd nog een bolletje cocaïne gevonden. Hoeveel drugs er in beslag is genomen wil de politie niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De 22-jarige man zit nog vast voor verhoor.