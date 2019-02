'Ik was bijna dood, maar heb echt een engeltje gehad'

De diagnose is dat alleen chemotherapie nog wat kan helpen, meer niet. Maar Stoffels, optimist in al zijn genen, gaat om een second opinion. Dankzij een grote portie geluk kan hij meeliften met een experimentele behandeling met immunotherapie waar slechts wereldwijd duizend mensen aan mee mogen doen. Drie daarvan in ziekenhuis Gent, onder wie de toen 75-jarige Bram.

Ze konden niets meer voor me doen. Ik had al afscheid van mijn kleindochter genomen die in het buitenland ging studeren." Bram Stoffels

'Angst ken ik niet'

Na enkele behandelingen knapt hij al op, tot ieders grote verbazing. Kankerpatiënt blijft hij altijd, maar de laatste tijd is zijn toestand stabiel. En doet hij weer alles wat hij deed: Hij is actief in de gemeentepolitiek, maakt reisjes met zijn vrouw Jannie en de kinderen, is supporter als zijn kleinkinderen moeten voetballen en helpt een beetje in het huishouden. En hoewel zijn directe familie heel bezorgd om hem is, blijft Bram de nuchterheid zelve. "Angst ken ik niet, als het mijn tijd is, dan is het zo. Maar ik wil graag nog een tijd doorleven. Er is één ding wat ik niet meer doe en dat is roken"

Bram Stoffels doet weer alles wat hij eerst ook deed (foto: Bram Stoffels)

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de ziekte. Immunotherapie wordt steeds vaker toegepast. De behandeling stimuleert het afweersysteem om kankercellen aan te vallen. De afweercellen ruimen de kankercellen op. Ook de twee Zeeuwse ziekenhuizen in Goes en Terneuzen bieden het op dit moment aan, ze doen dit in nauwe samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam.

Bram Stoffels is een bekende in de Terneuzense gemeentepolitiek. Jarenlang actief was hij actief voor de VVD en nu voor TOP Gemeente Belangen, Ook was hij stadsmanager en is hij bekend van schoonmaakbedrijf Stoffels Cleaning.