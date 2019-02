'Verpauperde woningen zijn een aanfluiting voor de buurt'

De gemeente stoort zich aan de verwaarloosde tuinen, het vergaande achterstallige onderhoud en de leegstand. Wethouder Dirk Verburg: "Dit soort huizen is een aanfluiting voor de buurt. We krijgen al jaren klachten van buurtbewoners die zich storen aan een verpauperd huis bij hen in de straat. Het huis zorgt voor voor waardevermindering van aangrenzende woningen en nodigt uit voor vandalisme."

Dwangsom van 2500 euro per week

Drieëntwintig huiseigenaren, waarvan drie in Yerseke, hebben bericht gehad van de gemeente. De panden en percelen die er het ergst aan toe zijn, zijn als eerste aan de beurt. Verburg: "Met sommige huiseigenaren zijn we al jaren bezig. We hebben gebeld, brieven geschreven maar zonder resultaat. We hopen dat deze stok achter de deur helpt."

Gemeente is klaar met verpauperde woningen en legt dwangsom op (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente wordt een dwangsom wordt alleen ingezet als normaal vragen niet helpt. Eigenaren krijgen een half jaar de tijd om het perceel op te ruimen en de woning te laten voldoen aan de huidige eisen. De dwangsom van 2500 euro per week met een maximum tot 25.000 euro wordt alleen gebruikt om de eigenaren te dwingen hun eigendom op te knappen en te onderhouden.