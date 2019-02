Schaatser Niels Mesu vecht opnieuw tegen huidkanker

Mesu hoort bij de beste marathonschaatsers van Nederland, maar zijn ziekte staat succes de laatste jaren regelmatig in de weg. Toen hij in 2016 de beste was bij de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee had hij al een periode met huidkanker achter de rug en nadat hij in 2017 bij dezelfde wedstrijd derde was geworden werd de ziekte opnieuw geconstateerd. "Ik was er toen helemaal niet meer mee bezig. Het is natuurlijk een onderdeel van kanker dat je er altijd mee bezig bent, maar bij mij was het al zo ver weg dat ik er zelf niet meer bewust mee bezig was. Ik was beter dan ooit, maar stapte het ijs op in de winter en het wou niet meer."

Weissensee

De afgelopen maand was Mesu als toeschouwer op de Oostenrijkse Weissensee, onder andere om zijn broer Erwin aan te moedigen. "Toen hij versnelde in de laatste ronde van de 200 kilometer had ik het wel even moeilijk." De komende tijd staat voor Mesu opnieuw in het teken van zijn herstel. "Normaal hoopte ik in de winter altijd vurig op een Elfstedentocht, maar nu even niet."

Andere gasten

Mesu zit in De Derde Helft aan tafel met Angelo Boonman uit Sluiskil en de SV Duiveland voetballers Ronald Zwager en Joran Maliepaard. Boonman is internationaal grensrechter in het betaald voetbal en tegenwoordig ook VAR (Video Assistant Referee), één van de meest besproken taken in het huidige voetbal. Zwager en Maliepaard zijn echte doelpuntenmachines en scoorden samen al 56 goals in veertien competitiewedstrijden. Aan presentator Jan-Jaap Corré vertellen ze waar ze denken dat de teller gaat stoppen.

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.