Protesteren tegen klimaatproblemen mag, maar alleen als je bewijst dat je ook écht gaat

Leerlingen van het Pontes Pieter Zeeman (Zierikzee), Nehalennia (Middelburg), Scheldemond College (Vlissingen), Luzac (Goes) en Argo (Terneuzen) mogen in principe gaan staken. Bij het Pontes Pieter Zeeman, Nehalennia en Scheldemond wordt er voor één keer toestemming gegeven mits er een bewijs van deelname aan de protesten wordt gegeven aan de school en er toestemming is van de ouders.

Voor het Luzac geldt dat leerlingen mogen gaan staken, maar de lessen dan op een zaterdag moeten inhalen. Bij Argo verwachten ze niet dat leerlingen willen gaan demonstreren. Mocht iemand dat toch willen dan wordt er overleg gevoerd met de ouders van desbetreffende leerling.

Verboden te staken

Op het Calvijn College (Goes, Krabbendijke, Middelburg, Tholen) Ostrea Lyceum (Goes), Lodewijk College (Terneuzen), Zwin College (Oostburg), Reynaert College (Hulst) en op de Isaac Beeckman Academie (Kapelle) is het niet toegestaan om te gaan demonstreren. De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren overlegt morgen en kon vandaag nog geen reactie geven.

In september staakten scholieren al voor het gebouw van de Tweede Kamer. Ook toen vroegen ze aandacht voor het klimaat. (foto: ANP)

Meer dan 140 Zeeuwse scholieren hebben zich al aangemeld om komende donderdag te demonstreren op het Haagse Malieveld tegen de overheid. De Zeeuwse scholieren hebben zich verenigd in een groep op de mobiele chatdienst WhatsApp. Het gaat om jongeren uit de hele provincie.

Minister: 'Ga naar school'

Minister Slob van Onderwijs heeft laten weten dat hij de kinderen die dag liever in de schoolbanken ziet. Als de leerlingen donderdag niet van school weg mogen, dan gaan ze spijbelen. Als de Zeeuwse leerlingen daar straf voor krijgen, nemen ze dat voor lief.

