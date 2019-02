Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vogelopvang blij met door politie in beslag genomen zeebaarzen

Vogelopvang de Mikke in Middelburg is blij met de 81 zeebaarzen die door de politie in beslag zijn genomen. De hoeveelheid is zo groot dat de opvang mogelijk de hele winter zeevogels kan voeren. De vissen werden zaterdag in beslag genomen door de politie en in overleg met Justitie gedoneerd aan de Mikke.

De zeebaarzen worden gefileerd door een kok die zich vrijwillig heeft aangemeld. (foto: Omroep Zeeland) Hulp Alleen hoe fileer je al deze vissen? De Mikke kreeg vandaag hulp van een kok uit een restaurant in Middelburg. Samen met vrijwilligers was hij na zijn werk met z'n fileermessen naar de Mikke gekomen om de 81 zeebaarzen te fileren. Geen makkelijk karweitje, want normaal gesproken doet de kok er hooguit een paar per avond. Volgens Martina van Zaalen van de Mikke worden er wel vaker vissen gedoneerd, maar nooit zoveel als deze keer. "Andere keren zijn het vaak kleine vissen die zijn afgekeurd, maar deze zeebaarzen zijn echt groot." (foto: Omroep Zeeland) Vriezer De gefileerde baarzen gaan de vriezer in en kunnen de komende maanden worden gevoerd aan de vogels. Vooral meeuwen en Jan van Genten zijn gek op de vis. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad