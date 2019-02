Deel dit artikel:













Fire Within neemt EP op in studio Foo Fighters

De Zeeuwse symfonische metal band Fire Within uit Middelburg gaat in Los Angeles een EP opnemen met producer Matt Starr. De band zamelde 12.000 euro in via het crowdfundingsplatform Voordekunst. De band gaat nummers opnemen in de 606 Studio van Dave Grohl (Foo Fighters en Nirvana).

Matt Starr, drummer en producer, gaat de band ondersteunen bij het perfectioneren van deze nummers. Ook mixt hij de nummers na de opnames af. Fire Within Crowdfunding De donaties zijn afkomstig van familie, vrienden en fans die de band een warm hart toedragen. Voor elke donatie was er een tegenprestatie beschikbaar, zoals een T-shirt, gesigneerde EP of een Fire Within-cover van het favoriete nummer van de donateur. Voorprogramma Deep Purple Fire Within is in 2012 opgericht en bestaat uit Dennis van de Bor (zang en gitaar), Robbin van de Bor (basgitaar), Arjon Bimmel (toetsen) en Lars van Mourik (drums). De band bracht in 2014 zijn debuutalbum uit. Dennis van de Bor stond in het voorprogramma van onder andere Deep Purple en Uriah Heep met de band Mamilla.