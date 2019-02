Ouders Terneuzense Stefanie vechten voor herstel: op naar Atlanta!

Op 28 maart 2017 verandert het leven van Stefanie van Houcke drastisch. Als ze op de fiets naar haar werk rijdt in Amsterdam, wordt ze aangereden door een auto die geen voorrang verleent. Ze ligt acht weken in coma, ondergaat veertien operaties en begint dan aan de lange weg naar herstel.

Geen kortetermijngeheugen meer

Inmiddels woont Stefanie in een appartement in Terneuzen waar ze 24 uur per dag zorg krijgt. Lichamelijk gaat ze langzaam vooruit, maar cognitief blijft die vooruitgang achter, vertelt vader Simon van Houcke. "Ze kan lopen met ondersteuning. Ze praat, eet en drinkt. Maar verder lijkt het of je omgaat met een kind in plaats van een volwassen vrouw. Ze heeft ook nagenoeg geen kortetermijngeheugen meer."

Stefanie voor het ongeluk, een echte levensgenieter (foto: Omroep Zeeland)

De ouders van Stefanie geloven dat ze nog meer vooruitgang zou kunnen boeken met de juiste hulp. Echter is dit in Nederland voor mensen met ernstig hersenletsel die de dertig gepasseerd zijn, nauwelijks beschikbaar. "Daarom gaan we naar het Shepherd Center in Atlanta. Een revalidatiekliniek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ze bestaan al dertig jaar en daar is veel expertise."

Twee weken observatie

Hoe lang Stefanie en haar ouders in Atlanta blijven is een groot vraagteken. Stefanie wordt twee weken geobserveerd en pas dan kunnen de artsen zeggen of verdere behandeling zinvol is. Omdat de zorgverzekering niet meebetaalt, moet de familie zelf voor de kosten opdraaien. De behandeling in het Shepherd Center kost 550 dollar per dag.

Reden voor vrienden om de stichting Steef4all op te richten. Eén van hen is Jan Scheele. "Op de dag van het ongeluk, zou ik 's avonds bij Marjo en Simon gaan eten. Maar ik kreeg een berichtje dat ze dringend naar Amsterdam moesten, omdat Stefanie een ongeluk had gehad. Toen wist ik al dat ik graag wat voor hen en Stefanie wilde betekenen."

Honderdduizend euro

Naast het delen van informatie voor lotgenoten, wil de stichting ook geld ophalen. "Ons streefbedrag is honderdduizend euro. Dat is niet alleen voor de behandeling van Stefanie, maar ook voor anderen in dezelfde situatie. Deze zorgproblematiek moet onder de aandacht van de samenleving en de politiek komen."