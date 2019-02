Zeeland wordt wakker: revalideren in Amerika, zeebaarzen naar vogelopvang en leerlingenstaking

(foto: Omroep Zeeland)

Revalideren in Amerika

Donderdag vertrekt de 31-jarige Stefanie van Houcke uit Terneuzen naar Atlanta, samen met haar ouders. Stefanie heeft zwaar hersenletsel opgelopen na een verkeersongeluk. In Nederland is verdere revalidatie niet mogelijk en dus gaat de familie naar Amerika. Want, opgeven doen ze niet.

De zeebaarzen worden gefileerd door een kok die zich vrijwillig heeft aangemeld. (foto: Omroep Zeeland)

81 door de politie ingenomen zeebaarzen voor de vogels

Vogelopvang blij met de door de politie in beslag genomen zeebaarzen. De hoeveelheid is zo groot dat de opvang mogelijk de hele winter zeevogels kan voeren.

In september staakten scholieren al voor het gebouw van de Tweede Kamer. Ook toen vroegen ze aandacht voor het klimaat. (foto: ANP)

Staken? Dat mag niet op alle Zeeuwse scholen

Sommige Zeeuwse scholen verbieden deelname aan protesteren voor het klimaat, andere scholen knijpen voor deze ene keer een oogje dicht. Maar je moet wel bewijzen dat je er echt was.

Verpauperde woning in de Hartoogstraat in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Een boete als je je verpauperde woning niet opknapt

De gemeente stoort zich aan de verwaarloosde tuinen, het vergaande achterstallige onderhoud en de leegstand. Eigenaren krijgen een half jaar de tijd om de boel op orde te krijgen.

Zonsopkomst bij Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Het weer:

Vandaag de hele dag veel bewolking, maar het blijft wel droog. In de ochtend kan het wat nevelig zijn. Er staat niet veel wind, de zuidenwind is zwak tot hoogstens matig. Heel soms komt de zon er nog even door. De temperatuur komt uit op een graad of 6 a 7.