Vertraging bij Westerscheldetunnel door kapot asfalt

Tolplein Westerscheldetunnel (archief) (foto: Cor Oudesluijs)

Het asfalt is losgekomen door de koude weersomstandigheden van de afgelopen weken.

Vandaag is het overdag door de drukte en de weersvoorspellingen niet mogelijk om het wegdek te repareren. Het verkeer richting Terneuzen moet over één rijstrook met hooguit vijftig kilometer per uur. De weg is zo'n drie kilometer afgezet.

Algemeen directeur Harald Schoenmakers