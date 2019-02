Een torenvalk of vlinders naar je bedrijventerrein halen, het kan!

De Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland helpen de bedrijven via het project 2B Connect. Volgens ecoloog Alex Wieland zijn er genoeg mogelijkheden op bedrijventerreinen. "Zo leven er vaak vogels, die hebben daar namelijk geen last van bijvoorbeeld katten. Met simpele vergroeningsmaatregelen, dus door bijvoorbeeld bomen te planten of een foerageergebiedje te maken, kun je ze een steuntje in de rug geven."

Kruidenakkers en een nat gebiedje

Bij Dow is bijvoorbeeld een broedeiland voor visdiefjes aangelegd. Bij Roompot in Nieuwvliet-Bad kwamen duintjes waar veel wilde bijen en vleermuizen op af komen en ook de torenvalk laat zich daar zien. In de Koegorspolder, op grond van de gemeente Terneuzen, lopen vergroeningsprojecten bij Heros en Sagro. Zoals kruidenakkers die veel vlinders aantrekken en een poel met daaromheen een nat gebiedje dat als foerageergebied kan functioneren.

Een aangelegde kruidenakker in het industriegebied Koegorspolder bij Terneuzen (foto: SLBZ)

Vergroenen is ook goed voor je bedrijfsimago " Melissa Ernst, ZMF

Zo'n 15 hectare bedrijventerrein is tot nu toe 'vergroend' met het geld uit Brussel. Dat lijkt weinig op het totaal van bijna 4.000 hectare bedrijventerrein in Zeeland maar ecoloog Wieland is toch enthousiast over de effecten. "Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar veel druppeltjes kunnen uiteindelijk groot effect hebben."

Het broedeiland voor visdiefjes bij Dow Chemical in Terneuzen (foto: Alex Schoordijk )

De Zeeuwse Milieufederatie verwacht dat meer bedrijven in de toekomst over de brug zullen komen. Woordvoerder Melissa Ernst: "We hebben in dit project ook een aantal groene instructeurs opgeleid. Je merkt enthousiasme bij bedrijven. Een bloemenstrook aanleggen is niet alleen leuk om naar te kijken. Als je je als bedrijf inspant voor de biodiversiteit is dat ook goed voor je imago."

Helaas, het geld is op

Bedrijven die hun terrein ook natuurvriendelijker willen maken de komende tijd zullen het wel helemaal zelf moeten betalen. Geld uit Europa is niet meer beschikbaar want 2B Connect wordt dit jaar afgerond.