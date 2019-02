Tonnenregen voor MuZEEum in Vlissingen

MuZEEm in Vlissingen (foto: OZ)

Het museum zegt 'bijzonder blij' te zijn met de gift. Directeur Onno Bakker werd gisteren samen met zijn collega's verrast door een cameraploeg die de cheque kwam overhandigen.

Het MuZEEum had een aanvraag gedaan bij de BankGiro Loterij en een uitgebreid projectplan meegestuurd. De vier ton wordt gebruikt voor de herinrichting van één van de gebouwen waar het museum in zit: Het Lampsinshuis, het grote 17e eeuwse pand van reder Cornelis Lampsins. Het gebouw is een stadspaleis uit 1641 en één van de gebouwen van het Zeeuws maritiem MuZEEum. De herinrichting van het Lampinshuis is onderdeel van het vernieuwingsplan voor het gehele MuZEEum.

Kinderen

De huidige inrichting van het MuZEEum is alweer 15 jaar oud. Onno Bakker zegt dat de instelling meer aandacht wil besteden aan de geschiedenis van zeeheld Michiel de Ruyter. Ook moet het museum leuker en aantrekkelijker worden voor kinderen. De verbouwing moet eind dit jaar beginnen en volgend jaar afgerond zijn.

Grote Kerk Veere

Op het Goed Geld Gala op 12 februari onthult de BankGiro Loterij welk totaalbedrag zij in 2019 kan schenken aan musea en culturele organisaties en hoe zij dit bedrag verdeelt. De Grote Kerk in Veere hoopt ook op een groot bedrag. De helft van de opbrengst van de loten van de Bank Giro Loterij gaat naar cultuur in Nederland.