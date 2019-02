ZMf roept Zeeuwen op om straat op te gaan voor beter klimaatbeleid

Klimaatmars Zeeland (foto: Zmf)

Ira von Harras, directeur van ZMf, heeft zich voor deze Zeeuwse mars laten inspireren door een landelijke mars op 10 maart in Amsterdam en de klimaatdemonstratie van leerlingen, komende donderdag, in Den Haag. "Als jongeren massaal van zich laten horen, is dat voor mij een sterk teken. Het is niet meer het selecte groepje mensen dat zich bekommert om het milieu."

'Mensen eisen sterk klimaatbeleid'

Volgens Von Harras groeit het bewustzijn over de invloed van menselijk handelen op de klimaatverandering. Vooral de acties van jongeren inspireren haar. "Dat er zoveel mensen opstaan en een signaal afgeven dat ze een sterk visionair klimaatbeleid verwachten.. eisen zelfs! Dat vind ik een hoopvolle gedachte', zegt ze. "Die stem moeten we horen, en daar wil ik ontzettend graag aan bijdragen."

De mars begint vrijdag 15 maart om 15.00 uur op het Abdijplein in Middelburg.