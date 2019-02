Deel dit artikel:













Middelburgse in Vlissingen op straat beroofd

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof eergisteren in Vlissingen. In de nacht naar zondag werd een 27-jarige vrouw uit Middelburg op straat beroofd. Daarbij werd haar telefoon meegenomen.

Politielogo op uniform, archieffoto (foto: Politie) De straatroof gebeurde die nacht rond 04.00 uur op de de Gravestraat ter hoogte van De Korenstraat. De Middelburgse liep daar toen ze plotseling van een onbekende man een duw, waarna ze naar eigen zeggen door die man van haar telefoon werd beroofd. Signalement De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie en daarbij gaf ze ook een signalement van de man. Het gaat om een blanke man, bij de straatroof droeg hij een donkergroene jas.