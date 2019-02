Deel dit artikel:













Felle brand in Souburgse woning

In de Witte Zeestraat in Oost-Souburg was vanmorgen een felle brand in een woning. Rond 10:30 uur werd de brand ontdekt. Er kwam veel rook vrij.

Binnenbrand Oost-Souburg (foto: HV Zeeland) De brandweer heeft naast het blussen ook wat brandende materialen uit het huis gehaald, meldt HV Zeeland. De politie heeft de bewoners opgevangen. Er is niemand gewond geraakt.