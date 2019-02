Fietser rijdt door na botsing en laat gewonde Middelburger (16) bewusteloos achter

Fietspad De Overloper in Dauwendaele (foto: Google)

Het ongeluk gebeurde afgelopen zaterdag op het fietspad door de Middelburgse wijk Dauwendaele, De Overloper. De 16-jarige fietser uit Middelburg kwam rond 19.00 uur in botsing met zijn tegenligger, waarna ze allebei op de grond vielen.

Louis Vuitton tasje

Toen de 16-jarige jongen weer bijkwam, was de andere fietser al weg. Het zou gaan om een jongen met een getinte huid en zwart krullend haar, die een pet droeg en een koptelefoon op zijn hoofd had. Verder droeg hij een blauwe gewatteerde jas van het merk P.J.S en een Louis Vuitton tasje. Hij reed op een witte elektrische fiets.

De politie is ook op zoek naar getuigen. Zo zou er kort na het ongeval een vrouw zijn langsgefietst. De politie wil graag met haar in contact komen, omdat ze een belangrijke getuige zou kunnen zijn in deze zaak.