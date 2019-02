Carla Doorn opvolger overleden wethouder Middelburg

Carla Doorn is de opvolger van de overleden Middelburgse wethouder Cees Lodder (foto: LPM)

Carla Doorn is tien jaar lid van de LPM. Ze zit negen jaar in de gemeenteraad. Ze is door haar partij unaniem verkozen tot wethouder. Fractievoorzitter van de LPM Piet Kraan laat in een schriftelijke verklaring weten dat hij blij is dat zo snel een nieuwe wethouder is gevonden. "Het verdriet na de dood van Cees is groot, heel groot. Het was moeilijk om in deze omstandigheden na te denken over opvolging. Onze fractie heeft Carla gevraagd of zij deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen. En ze heeft 'ja' gezegd."

De opvolgster van Lodder is docent Maatschappijleer en houdt van motorrijden. Carla Doorn wordt op 28 februari geïnstalleerd als wethouder.

Cees Lodder overleed vorige maand plotseling op 61-jarige leeftijd. Hij was voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis van Goes, omdat hij zich niet goed voelde. Zijn opvolger is in nauw overleg met de nabestaanden gekozen. Die spraken een voorkeur uit voor Carla Doorn.

