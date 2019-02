Deel dit artikel:













Connexxion zet foutje IJzendijke donderdag recht

Het viel gelijk op in IJzendijke: Met de tijdelijke verplaatsing van de bushalte werd een kaartje naar Oostburg bijna een euro duurder, terwijl de verplaatsing maar een paar honderd meter bedroeg. Connexxion kwam er na onderzoek achter dat er iets mis was gegaan in de GPS-software. Volgens de vervoersmaatschappij zijn de problemen donderdag opgelost.

Bushalte IJzendijke buiten het dorp. (foto: Omroep Zeeland) Nieuw Gemeentebelang-voorzitter Vincent Calon uitte gisteren zijn ongenoegen op Facebook: 'Connexxion en de bushalte van IJzendijke. Het blijft een klucht. Vandaag bushalte tijdelijk verplaatst naar de uitgaande weg Tivoli. En wat doet Connexxion...ze verhogen het buskaartje Oostburg-IJzendijke met bijna een euro. Milan betaalde nu 3,65 voor een enkele reis waar dat bij de oude bushalte nog 2,69 was'. Het bericht werd binnen korte tijd 122 keer gedeeld. Connexxion zet foutje recht (foto: ANP) Biervliet Wilma Koevermans van Connexxion zegt dat de GPS-software de draad kwijtraakte toen de bushalte aan de Vestingweg tijdelijk werd verplaatst: "Doordat de de bus het signaal van de halte aan de Vestingweg niet meer krijgt, grijpt de software terug op de halte daarvoor. En dat is Biervliet." Maar aangezien de halte van Biervliet zo'n zeven kilometer weg is van IJzendijke is een kaartje naar Oostburg dus duurder. Geld terug Volgens Koevermans betalen passagiers vanaf donderdag weer de normale prijs voor een kaartje. Reizigers die vinden dat ze te veel hebben betaald en dat kunnen aantonen, krijgen hun geld terug. Ze moeten daarvoor contact opnemen met de klantenservice van Connexxion.