Aanpak drugsgebruik onder jongeren werpt vruchten af; 'Maar we zijn er nog niet'

Uit onderzoek in 2016 bleek dat de jeugd op Schouwen-Duiveland meer alcohol en drugs gebruikt dan andere Zeeuwse jongeren. En ook dat de gemiddelde leeftijd van de jeugdige Schouwse drugsgebruikers lager ligt. Jongerenwerkers merkten dit ook en luidden de noodklok.

Om het tij te keren

De gemeente greep in. Ze stelde vier jaar lang 70.000 euro beschikbaar voor welzijnsorganisaties SMWO en Indigo om het tij te keren en het alcohol- en drugsgebruik terug te dringen op het eiland.

Indigo en SMWO hebben de afgelopen jaren veel activiteiten uitgevoerd om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op Schouwen-Duiveland terug te dringen. Ze proberen in contact te komen met jongeren op straat, er zijn voorlichtingslessen gegeven, leerlingen hebben een theatervoorstelling bezocht, er zijn spreekuren voor leerlingen, er werden zogenaamde 'frisfeesten' georganiseerd en ouders gingen samen met preventiewerkers op stap.

Veel in geïnvesteerd

Volgens preventiewerker Elina Janse van is er de afgelopen jaren vooral veel geïnvesteerd. "We moesten zorgen dat we zichtbaar werden op Schouwen Duiveland voor de jongeren en hun netwerk. Het afgelopen jaar zijn door deze bekendheid goede lijnen gekomen met de netwerken van de jongeren, maar ook de netwerken binnen de zorg. Het is een integrale aanpak en dat is de winst die we behalen."

Drugsgebruik jongeren Schouwen-Duiveland (foto: CZW Bureau)

Wethouder Ankie Smit is tevreden over de aanpak in het meerjarenplan alcohol- en drugspreventie 2016-2019 door Indigo en SMWO. "Kijk, gedragsverandering kost nu eenmaal tijd, maar we zien dingen in beweging komen en dat heeft het afgelopen jaar al z'n uitwerking gehad op verschillende niveau's."

Pontes Pieter Zeeman

Naast alle activiteiten spelen de docenten van Pontes Pieter Zeeman ook een grote rol in het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder leerlingen. Janse: "In de afgelopen maanden zijn er al een aantal docenten getraind in het signaleren en begeleiden van middelengebruik. En het is de bedoeling dat dit jaar alle docenten en conciërges een training volgen."

Volgens haar zijn er zelfs docenten die een werkgroep willen vormen om samen te bepalen hoe er op school omgegaan moet worden met drugsgebruik.

Alle inspanning van de afgelopen drie jaar begint eindelijk z'n vruchten af te werpen. Ik heb nu echt het idee dat we stappen aan het zetten zijn." Elina Janse - preventiewerker Indigo

Jongeren worden sinds een jaar ook individueel begeleid. Het gaat dan vooral om jongeren met verslavingsproblematiek of risicovol middelengebruik. Janse: "Alle inspanningen van de afgelopen drie jaar beginnen ook op deze manier eindelijk hun vruchten af te werpen. Ik heb nu echt het idee dat we stappen aan het zetten zijn."

Urinetesten

De hulpvragen komen via Pontes Pieter zeeman, de politie of Halt bij Indigo terecht en dan gaat Janse ermee aan de slag. De trajecten zijn in principe kortdurend, gericht op preventie en ondersteuning. "Het traject bestaat uit gesprekken met de jongeren en hun ouders. Zij spelen gedurende het traject namelijk een belangrijke rol. Daarnaast worden er maandelijks urinetesten uitgevoerd om te kijken of de jongere drugs heeft gebruikt."

Ondanks de behaalde resultaten tot nu toe, zijn er een aantal weken geleden toch zeven leerlingen van Pontes Pieter Zeeman geschorst. Rector Peter van der Gaag: "We zijn goed bezig, maar dat betekent niet dat het probleem weg is. En dan moet je als school actie ondernemen."

Genotsmiddelen

"Ik ben verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving. Je wilt namelijk niet dat andere leerlingen met genotsmiddelen in aanraking komen", aldus Van der Gaag.

Alcoholgebruik jongeren Schouwen-Duiveland (foto: CZW bureau)

Wethouder Smit sluit hierbij aan: "Ik denk dat je deze beslissing ook moet zien in het licht van dit traject. De school heeft duidelijk aangegeven dat drugs en school niet samengaan. En dit is dus ook een stap in preventie, een duidelijk signaal, tot hier en niet verder."

Ouders

Omroep zeeland heeft ook een aantal ouders gesproken die aangeven dat ze zich zorgen maken over het drugsgebruik op Pieter Zeeman. Sommige overwegen zelfs om hun kinderen naar een andere school te sturen. Ze zijn sceptisch over het traject en vinden de twee ton die de gemeente nu al heeft uitgegeven weggegooid geld.

Drugsgebruik jongeren Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Het meerjarenplan alcohol- en drugspreventie 2016-2019 loopt nog een jaar. Zowel de gemeente als welzijnsorganisaties Indigo en SMWO hebben er vertrouwen in dat de gestelde doelen worden behaald. Smit: "We zijn er nog niet en er kunnen nog wel wat stappen gezet worden. Maar ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn."

Eerder signaleren

Ook Van der Gaag is positief: "Ik denk dat we het komend jaar nog meer moeten inzetten op samenwerking tussen de verschillende organisaties, zodat we eerder kunnen signaleren, de leerlingen nog beter kunnen begeleiden en ingrijpen waar nodig."

Janse geeft ook aan dat preventiewerk niet eenvoudig meetbaar is. "We zouden graag al ons werk om willen zetten in cijfers en grafieken. Mensen hebben daar behoefte aan, maar in ons werk is dat lastig."

'Wachten tot 2020'

Smit: "Om erachter te komen of het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren daadwerkelijk is verminderd op Schouwen-Duiveland, moeten we wachten op het eerstvolgende grote onderzoek van ZB-planbureau dat in 2020 weer plaatsvindt en wel een duidelijk beeld geeft."

