Sandra de Blaeij krijgt Zeeuwse Vrouw in de Media-award

Sandra de Blaeij (r) wint Zeeuwse Vrouw in de Media Award 2018 (foto: Omroep Zeeland)

De jaarlijkse Vrouw in de Media Awards is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De awards zijn bedoeld om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aan te sporen om hen vaker een podium te bieden. In iedere provincie valt er een vrouw in de prijzen, daarnaast wordt er ook een landelijke award uitgereikt.

Trots

Sandra de Blaeij is dolgelukkig met haar prijs en 'heeft er geen woorden voor: "Vrouwen zijn veel te bescheiden om op te komen voor hun idealen en om hun dromen te realiseren. Ik geloofde in de mijne en dat maakte me trots. Dat gevoel gun ik iedere vrouw."

Sandra de Blaeij wint Zeeuwse Vrouw in de media-award (foto: Omroep Zeeland)

Genomineerden

De andere Zeeuwse genomineerden waren politieagent in opleiding Merel Joziasse (tweede plaats), burgemeester van de gemeente Sluis Marga Vermue (derde plaats), multi sporttalent Shirin van Anrooij, rolstoelbasketballer Sylvana van Hees, de nieuwe Zeeuwse kamerheer van koning Willem-Alexander Danny Hollestelle, burgemeester van Goes Margo Mulder en ondernemer in de schuldhulpverlening Jacqueline Zuidweg.

Stemmen

Sandra de Blaeij behaalde bijna de helft van de stemmen die zijn uitgebracht op de website Vrouwindemedia. Volgens de stemmers 'zet zij de media in waar die voor bedoeld is: mensen informeren en op de hoogte houden'. Vorig jaar werd de award in Zeeland gewonnen door Christina Elenbaas Acda. Zij is eigenaar van een mediabureau en sinds april vorig jaar directeur van hotelgroep Amadore.

