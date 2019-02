Vestingcross moet geduld hebben met wereldbekerstatus

Het publiek zag in groten getale hoe Mathieu van der Poel in 2018 won in Hulst. (foto: Omroep Zeeland)

De Vestingcross had gehoopt om al in 2020 te promoveren, maar is niet verrast dat het nog niet gelukt is. "Er komt geen wereldbekerwedstrijd bij in 2020 en dus is er geen plaats voor ons", zegt wethouder Jean-Paul Hageman van Hulst. Hageman was afgelopen weekend als toeschouwer bij het WK in Denemarken. Hij is als liefhebber en vanuit zijn functie nauw betrokken bij de organisatie van de Vestingcross. "We hopen nu op 2021, maar garanties zijn er niet. Het is mij wel duidelijk dat iedereen er van overtuigd is, dat wij als Hulst de organisatie van zo'n grote wedstrijd aankunnen."

Wereldkampioenen

Op zondag 17 februari wordt de derde editie van de Vestingcross gehouden. De wedstrijd is één van de Brico-crossen op de kalender en er worden opnieuw duizenden toeschouwers verwacht op de Vestingwallen in Hulst. De kersverse wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Sanne Cant zullen aanwezig zijn en achter Van der Poel zijn er zowel bij de mannen als bij de vrouwen steeds meer sterke Nederlanders. "Daarom vind ik ook dat een extra wereldbekerwedstrijd in Nederland niet zou misstaan", zegt Hageman. "En we hopen vurig dat de keuze in de recente toekomst op Hulst valt." Over een jaar wordt de kalender voor 2020-2021 bekend gemaakt. Dan hoopt de Vestingcross dus op meer succes.

Live uitgezonden

De Vestingcross in Hulst wordt op 17 februari live uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie en radio.

