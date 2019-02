Kapelse witwaszaak opnieuw voor Middelburgse rechtbank

Voor de resterende zeven verdachten ging de zaak vandaag verder. Daar zitten de hoofdverdachten nog bij, maar ook iemand die niet wilde schikken omdat hij zegt onschuldig te zijn.

Kapelse drugszaak opnieuw voor rechter (foto: Omroep Zeeland)

Er is nog niet inhoudelijk naar de zaak gekeken. Wel hebben de advocaten van de verdachten hun onderzoekswensen opgenoemd. Zo vroegen ze om voortgangsverslagen en om een aantal getuigen te horen. De officier van justitie was het daar niet mee eens en vond dit een lang gepasseerd station.

'Dit is een 'vis-expeditie'

Hij noemde de aanvraag van de verdediging een 'vis-expeditie', wat zo veel betekent als dat hij denkt dat er maar zo veel mogelijk lijntjes worden uitgegooid in de hoop dat er iets gevonden wordt. Advocaat Dunsbergen weersprak dat en zei dat de verdediging al eerder van plan was om deze getuigen op te roepen. Dat was net voordat de zaak tot een abrupt einde kwam vanwege de niet-ontvankelijkheid van het OM.

Een paar jaar geleden gingen de 29 verdachten vrijuit na fouten van het Openbaar Ministerie. Zo had het OM lange tijd ontlastende informatie achter gehouden en was het niet meer duidelijk wanneer het onderzoek in deze zaak precies was begonnen. Zo'n beginpunt is belangrijk omdat je dan kan aantonen dat alle onderzoeksmethoden legaal waren en goed zijn ingezet. Om die reden werd het OM niet ontvankelijk verklaard. Het Hof in Den Bosch heeft de zaak later alsnog terugverwezen naar de rechtbank in Middelburg. Het Hof vond dat het OM zeker fouten had gemaakt, maar dat betekende niet dat het hele onderzoek de prullenbak in kon.

De rechtbank heeft de onderzoekswensen op dit moment afgewezen. Volgens de rechtbank zijn de vragen van de advocaten voor de getuigen vooral bedoeld om de ontvankelijkheid van het OM aan te tonen. Omdat het Hof al heeft gezegd dat het OM ontvankelijk is en er sinds die uitspraak niets is veranderd, ziet de rechtbank geen heil in deze onderzoekswensen.

Zeeuwse strafzaak in Breda?

De kans is groot dat de verdere behandeling van de zaak in Breda plaats zal vinden. De nieuwe rechters komen daar vandaan en de officier van justitie en de advocaten hebben daar geen bezwaar tegen.

Lees ook: