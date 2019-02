'Schieten op een verdachte doe je niet zomaar'

Het voorval heeft grote indruk gemaakt op de agenten die geschoten hebben, vertelt Eric Nagelkerke, teamchef politie Zeeuws-Vlaanderen. "Ze zullen zich het schietincident altijd blijven herinneren. Het zal soms ook de kop opsteken op momenten dat ze het niet verwachten."

Dienstwapen ingenomen en onderzocht

Direct na het schietincident werd door de officier van dienst de Rijksrecherche op de hoogte gesteld. "Als een politieagent geschoten heeft en mogelijk iemand gewond is geraakt, doet de Rijksrecherche onderzoek", legt Nagelkerke uit. "Dat betekent dat het dienstwapen wordt ingenomen en onderzocht wordt. Pas na een paar maanden weten die agenten of ze juist gehandeld hebben of vervolgd gaan worden."