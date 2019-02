Deel dit artikel:













Inbrekers stelen honderden euro's uit havenkantoor Tholen

In het havenkantoor aan de Contre Escarpe in Tholen hebben inbrekers afgelopen nacht honderden euro's gestolen. Ook in een zeiljacht in de haven sloegen inbrekers hun slag.

Havenkantoor in Tholen (foto: Google Maps) De havenmeester van watersportvereniging De Kogge ontdekte de inbraak vanochtend toen ze op haar kantoor kwam. "Het leek kouder dan anders en ook het rolgordijn hing een beetje raar. Later zag ik glas op de grond liggen en bleek dat er een ruitje was ingeslagen om binnen te komen." Honderden euro's De inbrekers zijn er met ongeveer driehonderd euro vandoor gegaan, schat de havenmeester. Wijkagent Suzanne Kastelijn vraagt mensen die in of rond de haven iets verdachts hebben gezien, zich te melden bij de politie. De havenmeester laat weten dat er verschillende camera's hangen in het havengebied en dat de beelden worden onderzocht door de politie.