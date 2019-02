Naomie start actie om door brand getroffen gezin te helpen aan kleding en speelgoed

De brand in de woning in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland)

"Alles wat zij hebben, is de kleding die zij nu dragen. Wie o wie heeft er misschien een setje kleding over voor hen?", staat in de oproep die Westerbeke op Facebook heeft geplaatst. Ze vraagt mensen die kleding of speelgoed hebben contact met haar op te nemen. De oproep is gedeeld door de basisschool van een van de leerlingen. Westerbeke is na de brand in de woning geweest. "Alles is door roet verwoest en niet meer bruikbaar."

Westerbeke laat twee uur na haar oproep weten dat de actie succesvol is. "De reacties zowel onder dit bericht als privé zijn overweldigend en hartverwarmend." Ook basisschool de Burcht-Rietheim heeft de oproep op Facebook geplaatst. De berichten zijn bij elkaar zo'n honderd keer gedeeld.

De brand in de woning brak vanochtend rond 10.30 uur uit. Niemand is gewond geraakt.

