Actiecomité tegen biovergister voelt zich in de steek gelaten

Diana Streijl van het actiecomité overhandigt de handtekeningen aan burgemeester José van Egmond (foto: Omroep Zeeland)

Het actiecomité 'comité Stank Nee', is tegen de komst van een biovergister aan de Bathpolderdwarsweg een paar kilometer buiten Rilland, omdat zo'n soort vergister op andere plaatsen in Nederland voor stank- en geluidovelast heeft gezorgd. In het Gelderlandse Bemmel staat de biovergister er nu twee jaar en omwonenden klagen sinds die tijd over een vieze rottingslucht.

Werkbezoek Bemmel

De afgelopen maand is er een delegatie van de gemeente Reimerswaal naar Bemmel gegaan om te kijken bij de biovergister. Volgens het comité hebben ze daar een verkeerd beeld gekregen, omdat eigenaar Engie wist van de komst. "Als je echt wilt weten hoe het daar is, moet je onaangekondigd daar naartoe en praten met de omwonenden. Als je je huis verkoopt dan ga je ook appeltaart bakken om een lekkere lucht in je huis te krijgen," zegt Streijl.

Vorige maand kwam nog het bericht dat de provincie om de tafel wil met de gemeente, energiebedrijf Engie en betrokkenen. Volgens Diana Streijl is het sindsdien helemaal stil. "We hopen dat dat een goed teken is, maar het kan niet stil blijven."

De biovergister in Bemmel veroorzaakt veel stankoverlast (foto: Omroep Zeeland)

De biovergister moet komen aan de Bathpolderdwarsweg in de buurt van het kassencomplex ten noorden van Rilland. Het comité is niet alleen bang voor de stank, maar ook voor het vele vrachtwagenverkeer dat iedere dag langs het dorp raast. Het zou gaan om dagelijks honderden voertuigen die onder meer mest naar de biovergister vervoeren.

Ook zijn de eigenaren van de naburige kassen bang voor schade. De aanvoer van het mest neemt ongedierte met zich mee, wat de kassen in kan vliegen en ziektes kan veroorzaken. Volgens het actiecomité moeten daardoor bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, terwijl veel tuinders in het gebied biologisch tuinieren.

Rioollucht

In het Gelderse Bemmel staat een biovergister die volgens omwonenden al anderhalf jaar veel stank veroorzaakt. Volgens de bewoners leven ze soms dagenlang in een verschrikkelijk rioollucht. Eigenaar Engie, ook de eigenaar van de vergister in Rilland, zegt dat ze voldoet aan de eisen en dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. In Rilland zou een ander soort vergister komen, die geen stank zou veroorzaken. Het comité heeft daar geen vertrouwen in.

