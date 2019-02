Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in keuken woning Vlissingen Brand in keuken woning Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

In een woning aan de Scheldestraat in Vlissingen is rond 23.30 uur een kleine brand geweest in een keuken. De bewoners van de woning zelf en de woning er boven waren naar buiten gegaan. De brandweer was met twee blusvoertuigen onderweg. Dat meldde de Veiligheidsregio Zeeland via twitter.

De brandweer meldde dat het om een kleine brand ging, maar keek wel verder in het pand of de brand zich niet uitbreidde. Om 23.50 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester' Inademen rook Eén bewoner werd door brandweer- en ambulancepersoneel geholpen in verband met het inademen van rook. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.