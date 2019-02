Zeeland wordt wakker: rechtszaak woningoverval, actie voor gezin en biovergister

(foto: HVzeeland)

Verdachten woningoverval Breskens voor rechter

De verdachten van een woningoverval in Breskens op 20 december 2017 staan vandaag voor de rechter. Tijdens de overval werden een moeder en haar twee minderjarige kinderen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers sloegen op de vlucht en agenten losten schoten doen de verdachten op de politie inreden.

De brand in de woning in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland)

Naomie helpt gezin aan kleding en speelgoed

In Oost-Souburg is een actie op touw gezet om het gezin dat vanochtend is getroffen door een woningbrand te helpen. Buurvrouw en vriendin Naomie Westerbeke zamelt vooral kleding en speelgoed in, omdat vooral die spullen zijn verwoest als gevolg van de brand.

Diana Streijl van het actiecomité overhandigt de handtekeningen aan burgemeester José van Egmond (foto: Omroep Zeeland)

Stank Nee

"De biovergister wordt door onze strot geduwd", dat gevoel heeft Diana Streijl van 'Comité Stank Nee' na het overhandigen van de 477 handtekeningen vanavond aan de gemeente Reimerswaal.

Hooglander in Veere (foto: Anneke van den Dries)

Weer

Eerst komt plaatselijk nog wat mist voor, maar die verdwijnt. Daarna is het vandaag bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Er waait een matige, op het water vrij krachtige zuidelijke wind en de temperaturen lopen op tot 8 graden.