Voorstel N.V. Westerscheldetunnel: t-tag-tarieven volgend jaar naar beneden

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

De N.V. Westerscheldetunnel heeft op verzoek van de provincie verschillende scenario's op een rij gezet. "Die variëren van het verlagen van de tarieven van de t-tag tot het eventueel eerder tolvrij maken van de tunnel", zegt directeur Harald Schoenmakers.

"Vanuit de Westerscheldetunnel hebben we het voorstel gedaan om de t-tag tarieven naar beneden te brengen. Dat is conform de missie: zo goedkoop mogelijk." Provinciale Staten nemen de uiteindelijke beslissing. Als de provincie akkoord gaat, gaan per 1 januari 2020 de tarieven voor vaste gebruikers van de tunnel naar beneden.

Eerder tolvrij kan ook geld kosten?

Het is nog afwachten of die beslissing wordt genomen, het kwartje zou ook de andere kant op kunnen vallen. Bij de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is afgesproken dat de tunnel op 14 maart 2033 tolvrij zou worden. Schoenmakers: "Zeggen de Provinciale Staten: 'We willen eerder tolvrij', dan heeft dat de consequentie dat óf de tarieven gelijk blijven óf dat ze zelfs omhoog moeten."