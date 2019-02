Deel dit artikel:













LIVE: Verdachten woningoverval Breskens voor de rechter

Voor de rechtbank in Middelburg staan vandaag de twee mannen terecht die verdacht worden van een woningoverval in Breskens in december 2017. Tijdens hun vlucht zouden ze zijn ingereden op politieagenten, waarna die op de vluchtauto hebben geschoten. Bij de overval werden een moeder en twee kinderen onder schot gehouden, de vader raakte zwaargewond.