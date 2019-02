Problemen tunnelweg erger dan verwacht, asfalt waarschijnlijk verkeerd aangelegd

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Het probleem zit niet in de toplaag, maar juist in de lagen eronder, zegt Schoenmakers. "Dat heeft te maken met de techniek." Hij voert daarover gesprekken met de aannemer.

Die toplaag is wel de laag die beschadigd is door het koude weer van de afgelopen tijd. "Het gaat om meer dan dertig beschadigde stukken in een strook van bijna drie kilometer." De helft is afgelopen nacht gerepareerd, de laatste anderhalve kilometer wordt, afhankelijk van het weer, donderdag- op vrijdagnacht hersteld.

Westerscheldetunnelreparaties