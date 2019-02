Auto's vliegen door de lucht in wilde achtervolging, maar niets is wat het lijkt...

Vijf jaar geleden krijgt Martijn te maken met een klaplong. Het zette zijn leven op dat moment even op zijn kop en hij moest rust houden. Maar de dagen waren saai en had iets nodig om die lange dagen door te komen. De beslissing om zijn modelautootjes vast te gaan leggen op de gevoelige plaat levert nu vijf jaar later duizenden foto's op, die zelfs tot in Frankrijk worden opgemerkt.

Fotoygrapher

In de afgelopen jaren heeft Martijn zich op de kaart gezet als een fotoygrapher. Dat is een fotograaf die speelgoed gebruikt om het model in de realiteit weer te geven.

De foto's van die Martijn Lie Hap Po maakt van modelauto's bleven in de afgelopen jaren niet onopgemerkt. Zo zag de Franse modelautofabrikant Majorette zijn werk op internet. Sindsdien hebben zij Martijn diverse auto's opgestuurd, zodat hij die voor Majorette kan fotograferen.

'Ik recycle mijn jeugd'

Toch vindt Martijn het niet heel gek dat het zo gelopen is. "Ik kijk mijn hele leven al zo. Overval waar ik kom krijg ik wel een prikkel die mij triggert. En de liefde voor het speelgoed en de modelauto's?" Martijn lacht. "Tja ik recycle mijn jeugd zou je kunnen zeggen. Ik ben veertig jaar maar eigenlijk ben ik zeven! Ik ben nog steeds diezelfde gast maar dan in een volwassen mindset."