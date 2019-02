Groen licht voor ophoging Roggenplaat, bezwaren mosselvissers van tafel geveegd

Opspuiten van zand, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De kwekers beweerden dat het ophogen van de Roggeplaat hen schade zou berokkenen. Rijkswaterstaat wil zo'n 1,7 miljoen kuub zand opzuigen van de bodem van de Roompot en op de Roggenplaat spuiten. Dat zand zou volgens de kwekers in hun kweekpercelen terecht kunnen komen en daar de mosselkweek kunnen hinderen. Ook zouden vogels en zeehonden er last van hebben.

Kans op schade erg klein

De Raad van State oordeelt nu dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar Rijkswaterstaat onder valt, voldoende heeft aangetoond dat de kans op schade erg klein is. Bovendien is er volgens de rechter genoeg ruimte om maatregelen te nemen als er wel schade optreedt en kunnen de mosselkwekers in dat geval financiële compensatie vragen bij het ministerie voor de geleden schade.

Zeehonden op de drooggevallen Roggenplaat (foto: Omroep Zeeland )

Het opspuiten van de plaat is volgens Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland nodig, omdat alle droogvallende platen door afkalving onder water dreigen te verdwijnen. Dat is het gevolg van de aanleg van de Oosterscheldekering. Daardoor is er minder getijdenstroming en dus minder natuurlijke opstuwing van zand.

Roggenplaat dreigt onder water te verdwijnen

Als er niets gebeurt, dreigt de Roggenplaat eind deze eeuw onder water te verdwijnen. Dat zou funest zijn voor vogels en zeehonden die gebruikmaken van de droogvallende zandplaten, maar ook voor recreanten en de schelpdierproducenten zelf zou het verdwijnen van die platen nadelig zijn, menen Rijkswaterstaat en het dagelijks provinciebestuur.

