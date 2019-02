Totaalverbod op pulsvisserij kan vissers duizenden euro's per jaar kosten

Viskotter (foto: Omroep Zeeland)

Per kotter neemt bij omschakeling naar de reguliere manier van vissen, de boomkorvisserij, het nettoresultaat van zogenoemde eurokotters met 49.000 euro per kotter af. De eurokotter is een modern model kotter met een lengte van onder de 24 meter en vermogen van onder de 300 PK. De bemanningsleden zien hun lonen afnemen met 13.000 euro per bemanningslid.

Teruggang van ruim een ton

In totaal is dit dus een teruggang van ruim een ton per eurokotter per jaar. Voor grotere kotters is de teruggang nog iets groter, die loopt op tot 120.000 euro. Maar dat wil niet zeggen dat de kotters verlies draaien. Het te verwachten nettoresultaat per kotter komt dan nog altijd uit op bijna een half miljoen euro.

Als de schol- en tongprijzen lager uitvallen en de brandstofkosten hoger, zoals in 2012 tot 2014 het geval was, houden de vissers volgens de onderzoekers financieel zelf niks over aan hun vangst. "In deze situatie zal de helft van de kotters zelfs een negatief resultaat behalen", aldus het rapport.

'Rampzalig'

Het 'verlies' voor de totale Nederlandse vissersvloot kan dan oplopen tot meer dan 20 miljoen euro. Het Wageningen Economic Research noemt dat 'rampzalig voor de continuïteit van de Nederlandse visserijsector'.

Pulsvisserij (foto: ANP)

Maar terugschakelen naar de boomkor heeft niet alleen nadelige financiële gevolgen voor de schipper en zijn bemanning, ook het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zal toenemen met 78 procent. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat de scholvangst toeneemt met 69 procent en de tongvangst afneemt met 12 procent. Daar staan wel weer lagere vistuigkosten en minder onderhoudskosten tegenover.

Stroomschokjes

Bij pulsvissen worden er kleine stroomschokjes gebruikt om platvissen op te schrikken van de bodem en zo de netten in te drijven. In Nederland zijn er 79 kotters die met deze techniek vissen, waaronder vijftien Zeeuwse (tien in Arnemuiden, drie in Vlissingen, drie op Tholen, een in Breskens en een in Yerseke).

Deze vissers zouden bij een pulsverbod weer terug moeten omschakelen naar vissen met een boomkor. Bij die techniek worden grote sleepnetten over de zeebodem getrokken. Dat geeft meer weerstand en daardoor gaan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot omhoog.

Niet alleen gevolgen voor vissers

De overstap van de pulsvisserij naar de boomkorvisserij heeft volgens het onderzoek overigens niet alleen gevolgen voor de vissers zelf, maar ook voor de toeleverende industrie, havenbedrijven, visafslagen, verwerkings- en handelsbedrijven en transportbedrijven.

De vismethode met stroomstootjes is omstreden. Met name Franse vissers en milieuorganisaties lobbyen in Europa voor een verbod. En met succes: een meerderheid in het Europees Parlement stemde een jaar geleden voor een totaalverbod, maar de Nederlandse pulsvissers hebben weer wel de Europese Commissie op hun, dat is het dagelijks bestuur van Europa.

Geen sprake van fraude

Onlangs kregen de pulsvissers nog een steuntje in de rug van het Europese anti-fraudebureau OLAF. Volgens critici hadden de Nederlandse vissers fraude gepleegd omdat wetenschapssubsidies gebruikt zouden worden als dekmantel voor commerciële visvangst, maar OLAF oordeelde in januari dat er van fraude geen sprake is en dat de vissers de behaalde winst mogen houden.

Eerder bleek al uit een onderzoek van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) naar de effecten van pulskorvisserij dat het elektrisch vissen beter is voor natuur en milieu dan de traditionele boomkorvisserij. Volgens de onderzoekers is er geen bewijs voor de de kritiek dat de pulsvisserij zou leiden tot sterfte onder jonge vissen en schade aan ongewervelde diersoorten die op en net boven de zeebodem leven.

Lees ook: