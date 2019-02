Deel dit artikel:













Heistelling omgevallen op bouwplaats Yerseke

Op een bouwterrein aan de Korringaweg in Yerseke is vanmorgen een heistelling omgevallen. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade aan de machine is groot, melden omstanders.

Heistelling omgevallen op bouwplaats Yerseke (foto: HV Zeeland) Op de plek waar de heistelling omviel, wordt een appartementencomplex gebouwd voor 50-plussers. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Heistelling valt om op bouwplaats Korringaweg Yerseke (foto: 112Midden-Zeeland)