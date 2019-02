Deel dit artikel:













Drugsvondsten van 50 en 200 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen

De Douane heeft gistermiddag 50 kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Vlissingen. De partij drugs is vernietigd. Daarnaast meldt de politie dat er op 7 december vorig jaar 200 kilo cocaïne is aangetroffen in een container met ananassen. Die vondst werd gedaan bij een bedrijf in Vlissingen.

Eerdere cocaïnevondst in de haven van Vlissingen (foto: OM) Vanwege onderzoek meldde de politie de drugsvondst van 200 kilo cocaïne pas na twee maanden. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Ook die partij drugs is vernietigd. De haven van Vlissingen blijkt een aantrekkelijke plek om cocaïne te smokkelen. Vorig jaar werden er verschillende vondsten gedaan in de haven. Zo trof de douane op 12 oktober ruim 700 kilo cocaïne tussen bananen aan. Eerder die week werd twee keer een lading van 400 kilo onderschept. Volgens de politie zijn de Zeeuwse havens aantrekkelijk om te ondernemen en te werken. Criminele organisaties maken misbruik van de goede faciliteiten van de havens.