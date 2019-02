Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw inval in drugspand Tholen en auto in beslag genomen in Poortvliet

De politie heeft een inval gedaan in een pand in Tholen waar eerder een wietkwekerij werd aangetroffen. Het wietpand aan de Schelde-Rijnweg in Tholen werd na de drugsvondst op last van de burgemeester voor drie maanden afgesloten, maar dat weerhield de drugscriminelen er blijkbaar niet van om hun activiteiten in het pand voort te zetten.

Drugspand gesloten, archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Bij de inval werd gistermiddag een arrestatieteam van de politie ingezet. Daarbij werd niemand gearresteerd. Wel vonden de agenten tekenen van bewoning. Bijna 500 wietplanten De vorige inval van de politie in het pand vond plaats op 15 mei. Destijds werden er bijna 500 wietplanten in de woning gevonden en de stroom voor de plantage werd illegaal afgetapt. Diezelfde dag werd ook een inval gedaan in Poortvliet. Bij die inval in een pand aan de Hogeweg werd, in samenwerking met de Belastingdienst, een auto in beslag genomen. Ook heeft de Belastingdienst bij de inval in Poortvliet iemand opgedragen om een 'aanzienlijk geldbedrag' te betalen. Ook in Poortvliet werd er niemand aangehouden. Lees ook: Vier wietkwekerijen opgerold in Zeeland Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.