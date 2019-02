Man gevonden die waarschijnlijk al een maand dood in woning lag (foto: Politie Zeeland)

Buurtbewoners begonnen zich zorgen te maken, toen het ze opviel dat ze hun buurman na de Kerst niet meer hadden gezien. Daarop is poolshoogte genomen in de woning en is de man gevonden.

Tweede keer in maand tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een man langere tijd dood in zijn woning heeft gelegen, zonder opgemerkt te worden. Vorige maand maakte personeel van Bakker Bart in Middelburg zich zorgen over hun vaste klant Hans. Die was sinds oudjaarsdag niet meer gezien, terwijl hij iedere dag ontbeet in de bakkerij.

Na een zoektocht van een paar dagen werd Hans dood aangetroffen in zijn huis.

