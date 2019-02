Waar gaan de verkiezingen in maart eigenlijk over?

Opvallend is dat er veel thema's zijn die de coalitiepartijen VVD, SGP, CDA en PvdA delen: wonen en werken voor iedereen, versterking regionale economie en bevorderen van de bereikbaarheid van Zeeland bijvoorbeeld. Dat is op zich logisch, omdat de partijen vier jaar hebben samengewerkt.

Profileren

Maar er zijn ook punten waarop de partijen zich profileren. De VVD pleit voor een tweede kerncentrale, de SGP wil jongeren in de provincie houden, het CDA maakt zich sterk voor betaalbare zorg en de PvdA is voor een eerlijke verdeling van al het moois dat Zeeland te bieden heeft.

De vier Zeeuwse coalitiepartijen over hun thema's voor de verkiezingen

De twee grootste oppositiepartijen, PVV en SP, zijn beiden goed voor vier van de negenendertig zetels in Provinciale Staten. Voor de PVV is 'veiligheid' het belangrijke thema voor de verkiezingen. Meer blauw op straat is hard nodig, vindt de PVV, want er wordt de laatste tijd steeds meer drugsafval gevonden in Zeeland. Ook wil de PVV de provinciale belasting, de zogeheten opcenten, verlagen.

Oppositiepartijen PVV en SP geven hun belangrijkste thema's voor 20 maart

De SP vindt dat iedereen moet meeprofiteren van de energietransitie. De samenleving moet de uitstoot van kooldioxide op een eerlijke manier tegengaan, vindt de SP. Niet alleen grote bedrijven en boeren moeten aanspraak kunnen maken op klimaatsubsidies, maar ook gewone burgers, aldus de partij

Vincent Bosch uit Poortvliet is het jongste Statenlid van Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Naast de bovengenoemde partijen doen op 20 maart ook de volgende zittende partijen mee: D66 (nu 3 zetels), ChristenUnie (nu 2 zetels), Partij voor Zeeland/Zeeland Lokaal (nu samen 2 zetels), GroenLinks (nu 1 zetel) en 50 Plus (nu 1 zetel). En drie partijen die nu niet vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten van Zeeland zijn ook verkiesbaar: Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Denk.

Kloppen de lijsten?

Of alle 14 partijen op 20 maart ook echt mee gaan doen, is pas vrijdag bekend. Dan is gecontroleerd of de lijsten kloppen. Bijvoorbeeld of iedereen die op de lijst staat daar ook toestemming voor heeft gegeven. Ook moet elke nieuwe partij dertig handtekeningen hebben verzameld van Zeeuwen die mogen stemmen en de partij ondersteunen.