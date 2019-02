Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gewond na val van tankwagen in wasstraat

Bij een bedrijf in Ritthem is vanmiddag een man gewond geraakt na een val van een tankwagen. HV Zeeland meldt dat die tankwagen in een wasstraat voor vrachtauto's aan de Marie Curieweg stond.

Man gewond na val van tankwagen (foto: HV Zeeland) Rond 15.40 uur werden twee ambulanceteams en een traumahelikopter uit Amsterdam opgeroepen. Volgens HV Zeeland werd de komst van de helikopter niet afgewacht en is het slachtoffer met een ambulance naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.