Hondenbelasting op agenda Tweede Kamer stap dichterbij

Met een burgerpetitie is het mogelijk om een onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Daarvoor zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. In totaal heeft Yanover nu zo'n 56.000 handtekeningen binnen, maar die zijn nog niet allemaal geverifieerd op echtheid, van 40.000 stuks is dat wel al het geval.

Het idee voor de burgerpetitie ontstond toen zijn dochter zes jaar geleden een hond wilde. Hij werd daarop door de gemeente Noordwijkerhout, waar hij toen woonde, aangeslagen voor de hondenbelasting. Toen hij zich in de belasting ging verdiepen, zette hij steeds meer vraagtekens bij deze vorm van belasting heffen.

'Het wordt tijd dat die maatregel wordt ingetrokken'

Vooral het feit dat gemeenten het geld wat ze ermee ophalen in een algemene pot stoppen om gaten in de begroting mee te vullen, stuit hem tegen de borst. Daarnaast verbaast hij zich erover dat er in de ene gemeente niks, en in andere plaatsen tarieven uiteenlopend van 45 tot 100 euro worden gerekend voor het in bezit hebben van een hond.

Hoewel gemeentes besluiten of ze wel of geen hondenbelasting heffen, is het aan de Tweede Kamer om gemeentes deze bevoegdheid te geven. In de gemeentewet staat dat gemeentes deze belasting mogen heffen. Als het aan Yanover ligt, maakt de Kamer daar binnenkort korte metten mee en is de hondenbelasting binnenkort voltooid verleden tijd.

Lees ook: