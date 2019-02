Joke blij met nieuwe kleding ambulancemedewerkers: 'Veel beter rekening gehouden met vrouwen'

Het gaat om een draagproef van de nieuwe ambulancekleding. Tijdens de test wordt gelet op de functionaliteit en het comfort van de kleding. De nieuwe kleding wordt getest tijdens het dagelijkse werk. De nieuwe pakken hebben niet meer de felgele kleur. De boven- en onderkleding worden turquoise en de broeken blauw-grijs.

Direct herkennen

De huidige kleding is ruim vijftien jaar oud. Er is bewust gekozen voor nieuwe kleding met andere kleuren omdat het huidige geel door diverse andere sectoren gedragen wordt. Zoals verkeersregelaars, de vuilophaaldienst en mensen met pech langs de snelweg.

Zeeuws ambulancepersoneel in het nieuwe uniform (foto: Omroep Zeeland)

"Die kleding lijkt veel op die van de ambulancehulpverlener", zegt Han Noten, de voorzitter van Ambulancezorg Nederland. "Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent."

Na de zomer

Na de landelijke draagproef worden de bevindingen van de deelnemers besproken en waar mogelijk verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve kleding rond de zomer van 2019 aan de Regionale Ambulancevoorzieningen uitgeleverd. De verwachting is dat de Zeeuwse ambulancehulpverleners na de zomer de nieuwe kleding krijgt.

Ook voor vrouwen

Ambulanceverpleegkundige Joke Govers mag de nieuwe kleding testen. Ze is erg enthousiast. "Ik ben al twee jaar betrokken bij dit project en trots op het resultaat", zegt ze. "Het ziet er niet alleen veel moderner uit, er is ook veel beter rekening gehouden met de vrouwen. Vroeger droegen we allemaal dezelfde kleding, maar nu is er een mannen- en een vrouwenversie. Heel fijn."