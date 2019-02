Auto raakt van weg en belandt in greppel

Auto in de greppel bij Kapelle (foto: HV Zeeland)

De auto raakte rond 18.20 uur vlakbij knooppunt Vierwegen van de weg en kwam tot stilstand in een droge greppel. Het is niet bekend waardoor de auto van de weg raakte. HV Zeeland meldt dat de gewonde met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. Een klein uur na het ongeluk werd de weg weer vrijgegeven. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.