Voedselbank krijgt duizend kilo aardappelen cadeau

Michèle Koch van Yara overhandigt een kerstpakket aan Miriam Hemelsoet van de Voedselbank (foto: Yara Sluikil)

Volgens Miriam Hemelsoet van voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is de gift erg welkom. Sinds het begin van het nieuwe jaar zijn er in rap tempo ruim twintig nieuwe cliënten bijgekomen. Door onder andere gestegen prijzen komen mensen in financiële problemen, waardoor ze moeten aankloppen bij de voedselbank.

Supermarkten

De voedselbank Zeeuws-Vlaanderen krijgt wel steeds meer hulp van onder andere supermarkten. Die geven producten die over de verkoopdatum zijn, maar nog wel goed zijn om op te eten. Er is daardoor structureel meer voedsel om te kunnen verdelen in de pakketten voor de cliënten.