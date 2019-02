Gambianen pronken met shirts van V.V. Kruiningen

Gambianen pronken met shirts V.V. Kruiningen (foto: Han Weijler)

Op een foto zijn de voetballers te zien in een shirt van de Bevelandse vereniging. De Gambianen staan voor een spandoek met daarop de tekst 'Bedankt V.V. Kruiningen'.

Op de foto is ook Han Weijler te zien. Weijler regelt een paar keer per jaar naar het Afrikaanse land om de plaatselijke bevolking te helpen. Hij neemt dan ook steeds voetbaltenues mee voor een team waar hij is.

Vandaag hebben de voetballers uit Gambia hun eerste wedstrijd in de shirts gespeeld.