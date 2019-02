Zeeuwen bin zuunig... op hun auto

Er rijden bijvoorbeeld nog Simca's in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Er rijden door onze provincie op dit moment alleen al 19.000 auto rond uit de periode 1990-1999. Of die wagens uit die periode echt nog rijden is niet met zekerheid te zeggen. Maar ze worden wél geacht te rijden want hun kenteken staat in elk geval geregistreerd.

Het Zeeuwse aantal in verhoudingsgewijs groter dan in de rest van Nederland, maar ook daar neemt het aantal jonge en oude oldtimers jaarlijks toe, inmiddels is het landelijk 27 procent van het hele wagenpark. In Zeeland is dat aandeel in 2018 gestegen van 24 procent in 2014 naar 30 procent in het afgelopen jaar.

1920-1930

Het was al bekend dat Zeeuwen verhoudingsgewijs ook meer echt oude oldtimers koesteren en (bij mooi weer) laten rijden. Er zijn bijvoorbeeld nog 59 Zeeuwse auto's uit de periode 1920-1930 geregistreerd.

Uit een analyse door het CBS van de landelijke cijfers blijkt dat er de laatste jaren ook veel auto's van vijftien jaar en ouder worden geïmporteerd. Het is niet bekend in hoeverre ook in Zeeland dergelijke geïmporteerde oudere auto's rondrijden. Evenmin is uitgerekend aan welke merken de Zeeuwen een voorkeur geven als het om jonge oldtimers gaat. Landelijk is dat wel bekend: Opel (Astra en Corsa), Volkswagen (Golf en Polo) en Peugeot (206) doen het goed in dit segment bij de particuliere autobezitters. Bedrijven die hun personeel in oudere auto's laten rijden geven de voorkeur aan Volvo, Mercedes en BMW.

Vrijgesteld

Vóór 2014 waren auto's van 25 jaar en ouder vrijgesteld van wegenbelasting. In 2014 is de leeftijdsgrens voor vrijstelling verhoogd naar 40 jaar. Eigenaren van een auto die tussen 25 en 40 jaar oud is kunnen vanaf 2014 onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een overgangsregeling.