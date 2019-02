Zeeland wordt wakker: youngtimers, voedselbank krijgt kerstpakketten en nieuwe kleding ambulance

Simca (foto: Omroep Zeeland)

Youngtimers

Zeeuwen koesteren hun oude auto. Sinds 2014 is het aantal oldtimers en 'youngtimers' gestegen van 45.000 naar 60.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Michèle Koch van Yara overhandigt een kerstpakket aan Miriam Hemelsoet van de Voedselbank (foto: Omroep Zeeland)

Kerstpakket in januari

De voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen krijgt duizend kilo aardappelen en vijftien kerstpakketten van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. De pakketten zijn na kerst overgebleven, omdat medewerkers hun kerstpakket niet hebben opgehaald.

Zeeuws ambulancepersoneel in het nieuwe uniform (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe kleding

Ambulancemedewerkers testen tot eind deze maand nieuwe kleding. In Zeeland is Joke Govers bij het project betrokken. "Het ziet er niet alleen veel moderner uit, er is ook veel beter rekening gehouden met de vrouwen."

Koeien in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Weer

Vanochtend gaat het van boven zee flink opklaren, zodat de zon vaak te zien is vandaag. Het is rond 9 graden. De zuidwestenwind is stevig, 5 tot 7 Beaufort.