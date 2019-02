Schotse bevrijder Zuid-Beveland overleden

Jim Anderson in 2016 bij de ontvangst van de erepenning van de gemeente Borsele. (foto: Omroep Zeeland)

Anderson maakte als jonge soldaat deel uit van de troepen die op 26 oktober 1944 met amfibievoertuigen landden op de Zeedijk in Baarland. Het was het startschot van de bevrijding van Zuid-Beveland en onderdeel van de Slag om de Schelde.

Hij had de hoop om in 2019 terug naar Zeeland te keren voor de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde." Burgemeester Gerben Dijksterhuis

De veteraan kwam na de oorlog geregeld terug in Zeeland. Zo ontmoette hij in 2009 prinses Margriet bij de opening van het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Bij zijn bezoek in 2016 kreeg hij de erepenning van de gemeente Borsele.

"Tijdens dit bezoek sprak hij nog de hoop uit om in 2019 terug te kunnen keren voor de herdenking van 75 jaar Slag om de Schelde en de heropening van het museum", schrijft burgemeester Gerben Dijksterhuis op zijn Facebookpagina. "Helaas mag dit niet zo zijn."

'Energieke en enthousiaste persoonlijkheid'

Dijksterhuis ontmoette Anderson afgelopen zomer bij de herdenking in Baarland. " Wat mij bij blijft is - ondanks zijn hoge leeftijd - zijn energieke en enthousiaste persoonlijkheid."

Dat bleek tijdens het bezoek van Anderson in 2016. De veteraan grapte toen dat hij maar wat graag had meegedaan aan de Highland Games by the Sea: "Maar dat is niet leuk voor de andere deelnemers, als ze door een 93-jarige oud-strijder verslagen worden."

Burgemeester Gerben Dijksterhuis met Jim Anderson in augustus 2018. (foto: Gerben Dijksterhuis)

De burgemeester sluit zijn post af met de mededeling dat Anderson dit jaar eervol herdacht zal worden voor wat hij heeft betekend voor 'onze vrijheid'.

Lees ook: