Honderden Zeeuwse scholieren staken; 'Als er niks verandert hebben we stront aan de knikker'

Op een aantal Zeeuwse scholen moesten leerlingen zich vooraf melden om vandaag te mogen staken. Bij Nehalennia in Middelburg deden 120 leerlingen dit, op het Scheldemond College in Vlissingen meldden 30 leerlingen zich en bij scholengemeenschap CSW Walcheren gaan 120 leerlingen staken.

Selfie als bewijs

Van andere Zeeuwse scholen zijn nog geen aantallen bekend. Daar moeten leerlingen bijvoorbeeld achteraf pas een bewijs aanleveren door een selfie vanuit Den Haag naar de teamleider te sturen. Maar duidelijk is dat vanuit verschillende hoeken van de provincie scholieren vandaag naar Den Haag zullen trekken.

Jongeren staan klaar op het station in Middelburg om naar Den Haag te vertrekken. (foto: Omroep Zeeland)

Wij vroegen een aantal van de Zeeuwse stakers wat hun redenen zijn om vandaag te demonstreren.

Tom:

"We mogen dan wel geen stemrecht hebben, we hebben wel een stem en het recht om die te laten horen." Merel:

"Als er niks verandert hebben we allemaal stront aan de knikker en zoals het er nu uitziet gaat er niks veranderen. Dus hopelijk als de regering ziet dat er zoveel jongeren zijn die dit belangrijk vinden gaan ze misschien inzien hoe belangrijk het is." Felix:

"Uit elk onderzoek blijkt dat de aarde ontzettend aan het opwarmen is. En als het dan uiteindelijk echt te warm is zitten wij vooral met de gebakken peren. er wordt naar mijn mening nog te weinig gedaan om deze opwarming tegen te gaan." Anne:

"De klimaatmars betekent voor mij dat mensen hun ogen moeten openen, dat iedereen gaat inzien dat er iets moet gebeuren! De politiek zou veel meer kunnen doen om mensen te stimuleren. Bijvoorbeeld een verbod op wegwerpplastic, strengere controles op afvalproductie en lozingen van bedrijven, lagere belasting op groente dan op vlees en ga zo maar door!" Femke:

"Ik ga naar Den Haag om onze toekomst veilig te stellen. In de jaren tachtig deden mijn ouders dat tegen het gebruik van nucleaire wapens en nu doe ik dat tegen het misbruik van de aarde.

Ook de 16-jarige Floor Helmendach staakt vandaag. "Ik voel mezelf slecht vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ik ben 16, dus ik heb nog niet mogen stemmen, maar het is wel een probleem wat mij heel erg aan gaat. Ik wil door te demonstreren alsnog m'n stem laten horen." In de radio-uitzending Zeeland wordt wakker laat hij weten wat er volgens hem moet veranderen:

Floor Helmendach: De aarde is geen eigendom

"Er zitten vast jongeren tussen die de kans grijpen om lekker een dagje te spijbelen", zegt een meisje voor vertrek op het station in Middelburg. "Daar ben ik echt fel tegen, die verpesten het voor de rest."

De jongeren op het station hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als 'Laat de aarde in haar waarde' en 'I want to surf on water not on microplastics'en 'the ocean is rising and so are we'. "Wij komen nu eindelijk voor het klimaat op, maar eigenlijk is het al te laat", zegt het meisje op de vraag waarom ze vandaag gaat staken. "Er moet iets veranderen."