Locomotief bij Vlissingen-Oost ontspoord na botsing

Ook de schade aan de locomotieven valt mee, zegt woordvoerder René Vegter van ProRail. "Een van de locs heeft wat koelvloeistof gelekt, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen of iets dergelijks vrijgekomen."

'Terugzetten is een nauwkeurig werkje, je werkt met heel veel gewicht'

Het incident gebeurde vanochtend rond 7.00 uur op een doodlopend stukje spoor op het terrein tussen de Europaweg-Oost en de Luxemburgweg. Aan de 47 ton wegende locomotief zaten geen wagons gekoppeld.

Het treinverkeer lag ter plekke enige tijd stil, maar kon rond 8.15 uur weer hervat worden. ProRail is zich op dit moment aan het beraden hoe de locomotief weer op de rails kan worden gezet. "Onze incidentbestrijders moeten de loc een beetje liften met hydraulische apparatuur, zodat de locomotief weer op het spoor gezet kan worden", zegt woordvoerder René Vegter.

De ontspoorde locomotief staat net naast de rails op het rangeerterrein. (foto: ProRail)

"Dat is een werkje wat wel heel arbeidsintensief kan zijn. Het komt heel nauw omdat je met heel veel gewicht gaat werken, het moet wel beheerst gaan. Het gebeurt een paar keer per jaar dat een loc ontspoort, dus die mensen hebben er wel veel ervaring mee."

Niet de eerste keer

Ook in Vlissingen-Oost is het niet de eerste keer dat er een locomotief ontspoort. In 2014 ontspoorde een locomotief op het rangeerterrein en afgelopen Kerstavond schoot een locomotief met stootblok en al door op de IJslandweg.

Locomotief ontspoord bij Nieuwdorp (foto: HV Zeeland)